DIRETTA Serie A Juventus-Atalanta | segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Thiago Motta e i nerazzurri di Gasperini in tempo realeLaospita l’a Torino nel posticipo domenicale valido per la 28esima giornata del campionato diA, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo che mette in palio punti preziosi per la corsa Champions e addirittura per tentare la rimonta scudetto che saràdall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.Thiago Motta e Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Thiago Motta hanno voglia di allungare la striscia di cinque vittorie consecutivi iniziata contro l’Empoli e prota contro il Como, l’Inter, il Cagliari e il Verona. L’obiettivo è quello di fare bottino pieno per agganciare in classifica proprio gli orobici a quota 55 punti e mettersi definitivamente alle spalle la delusione per le eliminazioni dalla Champions League e dalla Coppa Italia.