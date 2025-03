Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Roma | Segui la cronaca LIVE

Terzo appuntamento per questa domenica, valido per la ventottesima giornata del campionato diADopo Verona-Bologna e Napoli-Fiorentina, è il momento di scendere in campo anche perin questa domenica valida per la ventottesima giornata del campionato diA.Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, arrivano a questa importante sfida col morale alle stelle dopo l’accesso alla semifinale della Coppa Italia: vittoria ai rigori sul campo della Juventus di Thiago Motta. In campionato, invece, i punti latitano, nonostante il pareggio nell’ultimo turno conquistato sul campo del Genoa di Patrick Vieira, e la lotta per non retrocedere si fa sempre più agguerrita. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Claudio Ranieri, impegnati in settimana nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League contro l’Athletic Bilbao battuto per 2-1, sono reduci dalla vittoria, la quarta consecutiva, conquistata in rimonta contro il Como di Cesc Fabregas grazie alla decisiva rete del bomber ucraino Artem Dovbyk.