Firenzetoday.it - DIRETTA / Napoli-Fiorentina 0-0, grande occasione per i partenopei con Raspadori

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17' Cross di Di Lorenzo in area per Lukaku che si allaccia con Comuzzo, proteste dei giocatori delche volevano il calcio di rigore.14' Azione lunga del, che prova l'appoggio per Lukaku, Comuzzo legge in anticipo e fa partire il.