Inter-news.it - Dinamo Zagabria, vittoria e segnali positivi da Sucic: il futuro Inter cresce

Lacontinua la sua corsa verso la vetta del campionato croato con unadi misura sul campo dello Slaven Belupo. Decisivo il gol di Bruno Petkovi? al 67’, ma tra le note più liete per il club croato c’è la prestazione di Luka Su?i?,rinforzo dell’.CONTINUITÀ RITROVATA – Dopo essere tornato stabilmente a disposizione a febbraio,sta ritrovando continuità e minutaggio. Nel match odierno, il centrocampista classe 2002 è sceso in campo dal primo minuto, occupando il suo ruolo naturale di mezzala della. La sua prestazione è stata positiva, con una buona gestione del pallone e qualche spuntoessante in fase offensiva. Il centrocampista è apparso in crescita dal punto di vista atletico e sempre più coinvolto nel gioco della squadra. Ha cercato spesso il dialogo con i compagni, mostrando visione di gioco e qualità nei passaggi.