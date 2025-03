Dilei.it - Diletta Leotta ed Elodie, il sabato sera tra amiche, stupende anche in tuta

Leggi su Dilei.it

edhanno sempre raccontato la meravigliosa amicizia che le lega. La conduttrice e la cantante, infatti, si sostengono l’un l’altra e, in diverse occasioni, si sono mostrate insieme sui social e a eventi importanti. L’ex alunna di Amici è statala damigella d’onore alle nozze dell’amica e spesso passa del tempo con la sua piccola bimba, la dolce Aria, avuta da Loris Karius.Grazie a undi pausa dal lavoro,edsi sono ritrovate per unata rilassante, raccontata con una galleria di foto condivisa su Instagram dalla showgirl. Per l’appuntamento all’insegna del relax e dall’amicizia le due star hanno scelto un look coordinato e confortevole, ma sono apparse comunque bellissime e davvero felici.ed, il look coordinatoedsono ormai duedi lunga data e si sostengono a vicenda in ogni occasione importante della loro vita.