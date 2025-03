Ilrestodelcarlino.it - "Difficile chiedere di ripagare i danni"

Cristina Mariani dice che il comportamento dei ragazzi va a discapito dei cittadini. "Questi imbrattamenti sono diffusi in centro in città, alla stazione, nei muri delle scuole e da ultimo, atto terribile, è stata colpita anche l’università di Cesena. I giovani che macchiano i muri agiscono per una loro ribellione personale, ma non lo trovo giusto nei confronti degli altri cittadini, specie i privati che devono pagare di tasca loro la pulizia della vernice. Il comportamento di questi ragazzi ribelli va a discapito dei cittadini. Come punire gli autori degli imbrattamenti? A volte si tratta di adolescenti, e dovrebbero essere loro stessi, a ripulire i muri, un po’ alla volta.loro di".