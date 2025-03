Dayitalianews.com - Difesa, il piano italiano per l’esercito: 40mila soldati in più

Lo scrivono La Stampa e Repubblica: Ci sta lavorando lo Stato maggiore su indicazione del ministro Crosetto.Arruolare nelfra i 30 e i 40 mila militari in più. Aumentare di oltre un terzo la capacità difensiva italiana e arrivare alla soglia di circa 135 mila, ordinari e non riservisti. Un intervento da operare in un arco temporale tra i cinque e gli otto anniUn intervento da operare in un arco temporale tra i cinque e gli otto anni. E’ quanto prevederebbe ildi sicurezza nazionale a cui sta lavorando lo Stato Maggiore dellasu indicazione del ministro Guido Crosetto. Lo scrivono i quotidiani La Stampa e Repubblica.Una pianificazione a lungo raggio che, secondo il quotidiano torinese, porterebbe “tra circa dieci anni ad aver colmato il gap che si è creato a causa del disimpegno degli ultimi governi”.