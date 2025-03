Dieci Miniballetti oltre il tempo | Francesca Pennini a Rovereto

Leggi su Ildenaro.it

, 9 mar. (askanews) – Il corpo è senza dubbio un mistero, per quanto vicino a ciascuno di noi esso sia. Un mistero che conosciamo ogni giorno, di cui esploriamo l’esistenza e i limiti. Ma può essere anche una macchina del, uno strumento per ragionare sul nostro passato e rimetterlo, per quanto possibile, in scena.è un’artista che ragiona sul corpo in ogni respiro e lo porta sul palco con un’attenzione tra il commovente e il maniacale. Il che la rende spesso straordinaria, ma non nasconde il dolore, che resta e ci accompagna. Rivedere dopo alcuni anni lo spettacolo “10”, portato al Teatro alla Cartiera diper inaugurare la rassegna “Sottoscritta” rappresenta un’occasione per prendere di nuovo confidenza con l’idea di corpo, con l’enorme stupore che certi esercizi diprovocano.