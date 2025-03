Lapresse.it - Diciotti, Camere Penali: “Garantire e difendere autonomia funzione giudiziaria”

Leggi su Lapresse.it

“L’e l’indipendenza dellavanno garantite, tutelate e difese non solo in quanto principi costituzionali ma anche nell’esercizio quotidiano della giurisdizione”. Così in una nota l’Unione dellein merito al nuovo scontro innescato tra la politica e la magistratura dopo la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sui risarcimenti del Governo ai migranti della nave. “La critica e il dissenso rappresentano il fondamento di ogni confronto democratico, ma incontinenti aggressioni verbali che esulano del tutto dal merito tecnico delle decisioni giudiziarie, costituiscono una grave lesione all’immagine stessa della giurisdizione”.