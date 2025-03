Juventusnews24.com - Di Gregorio o Perin per Juve-Atalanta? Thiago Motta ha scelto: la decisione sul portiere per il big match

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Diperha: sarà ancora l’ex Monza a difendere i pali della squadra bianconeraÈ il giorno di, il bigdi Serie A in programma all’Allianz Stadium. I bianconeri ospitano la squadra di Gasi, momentaneamente terza in classifica con un vantaggio di 3 punti sullantus.ha ancora dei dubbi di formazione, ma non in porta: il titolare sarà ancora Di, conin panchina.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DILeggi suntusnews24.com