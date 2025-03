Internews24.com - Di Gregorio a DAZN: «Scudetto? Ecco cosa è accaduto dopo l’addio alla Coppa Italia»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneDi, portiere della Juventus ed ex Inter, ha detto la sua asulla corsaSchierato negli undici titolari da Thiago Motta per la sfida contro l’Atalanta, Michele Didella Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di, lanciando la sfidaDea e alle rivali nella corsacon l‘Inter e il Napoli protagoniste: LE PAROLE – «L’eliminazione dè stato un colpo duro e ci ha dato molta più responsabilità. Siamo riusciti a vincere contro il Verona e questa sera abbiamo una gara molto complicata. La gara sarà bella, piena di intensità contro una squadra forte: oggi l’obiettivo è vincere, per prendere tre punti»LE PAROLE DI MOTTA – «I giocatori hanno una buona responsabilità, dobbiamo usarla nella maniera giusta.