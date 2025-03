Juventusnews24.com - Di Canio sentenzia su Conte: «Conoscendo la sua mentalità andrà via da Napoli se accadrà questa cosa. La Juve…»

di Redazione JuventusNews24Disu: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sull’allenatore deled ex JuveL’ex calciatore della Juve Paolo Diha parlato a Sky Sport analizzando così la posizione di, ex allenatore bianconero e attualmente tecnico del.PAROLE – «ladi Antonio, se vince il campionato e non gli rinforzano la squadra, se ne va. L’Inter sarà di un anno più vecchia e Juve è l’unica che può migliorarsi un po’. Ildall’anno prossimo può diventare favorita numero uno».Leggi su Juventusnews24.com