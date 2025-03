Unlimitednews.it - Detroit al tappeto con i Warriors, Boston stoppa i Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –alnella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori del Chase Center di San Francisco, i Nuggets si arrendono per 115-110 ai Golden State, trascinati dai 32 punti dell’inesauribile Curry, che oltrepassa così il traguardo dei 25.000 punti in carriera.Per la franchigia del Michigan, 31 punti di Cunningham e casella immacolata per Simone Fontecchio: la 29enne ala pescarese accumula dieci minuti di impiego e due soli rimbalzi. Serata da dimenticare per i Los Angeles: a interrompere a otto la striscia dei risultati positivi dei californiani sono i campioni in carica deiCeltics, che si aggiudicano la sfida per 111-101 con 40 punti di un immarcabile Tatum, a referto da top-scorer, e 31 di Brown; tra gli ospiti, ne sigla 34 Doncic ma i timori sono tutti per LeBron James, uscito nel finale per uno stiramento all’inguine che potrebbe tenerlo lontano dai campi per diverse settimane.