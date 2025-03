Sport.quotidiano.net - Derby Progresso-Corticella vale una stagione

Leggi su Sport.quotidiano.net

SASSO MARCONI Sta molto probabilmente attraversando il momento più difficile della suail Sasso Marconi di Ivan Pedrelli. Le tre sconfitte consecutive contro Tuttocuoio, Piacenza e Pistoiese hanno notevolmente peggiorato la classifica dei gialloblù che, fermi a quota 28, si trovano attualmente al quintultimo posto che significherebbe playout. E pensare che il campionato di capitan Geroni e compagni – neo-promossi in seguito alla vittoria del girone B di Eccellenza – si era aperto in maniera estremamente scintillante: grazie all’eccellente bottino di 18 punti raccolti nelle prime 10 uscite ufficiali (media di 1,8 a partita), i gialloblù hanno infatti navigato per lungo tempo nelle zone alte della classifica, ma, in seguito a questo straordinario score, è purtroppo arrivato un periodo di evidente flessione come dimostrato dai soli 10 punti messi a referto nelle successive 16 apparizioni (media di 0,63).