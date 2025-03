Ilrestodelcarlino.it - Delira in strada, portato in ospedale

Ha iniziato a vaneggiare mentre passeggiava in centro a Porto Recanati, dicendo che qualcuno lo stava seguendo per fargli del male. Per questo sono intervenute due ambulanze del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Alla fine i sanitari hanno dovuto sedare il 40enne, residente in città e con problemi, per poi condurlo all’di Civitanova e sottoporlo a un trattamento sanitario obbligatorio. L’episodio si è registrato nella notte tra venerdì e sabato a Porto Recanati. Intorno a mezzanotte e mezza l’uomo, in piazza Brancondi, si è messo a gridare in preda alle allucinazioni, sostenendo che delle persone lo stavano inseguendo perché lo volevano sfregiare con l’acido. A soccorrerlo è stato un passante, che già conosceva il 40enne. Sul posto sono giunte l’ambulanza della Croce Gialla di Recanati, quella medicalizzata da Recanati e una pattuglia dei carabinieri di Recanati.