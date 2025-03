Ilrestodelcarlino.it - Degrado in città,. Rigera Sbt e comitato vanno all’attacco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Crescono, in Riviera, le proteste per ildelle strade e degli spazi pubblici. Dal’Rigenera Sbt’, l’architetto Daniele Paolini e l’avvocato Gian Luigi Pepa evidenziano come le condizioni degli asfalti siano ormai critiche. "Le strade pubbliche sono piene di buchi e il Comune dovrebbe intervenire anche perché viene da tempo sollecitato", denunciano i rappresentanti del, sottolineando l’importanza delle tasse come strumento per garantire servizi adeguati. "Il pagamento delle tasse rappresenta un dovere civico, ma anche un diritto di ogni cittadino ad ottenere servizi adeguati e un ambiente urbano di qualità. Investire nel decoro urbano e nella manutenzione dei beni pubblici è un diritto di chi paga le tasse". Il tutto, tra l’altro, arriva in seguito ad uno ’scontro’ dialettico tra i vertici dell’amministrazione e uno degli esponenti del