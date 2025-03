Notizie.com - Debiti genitori, quando l’Agenzia Entrate può pignorare cose di un figlio

Con l’eredità, ilche accoglie l’universalità dei beni deipotrebbe doversi preoccupare anche deldelle.Il concetto di “universalità dei beni” si collega a quello di eredità. Succede perché un erede che accoglie il lascito del de cuius prende con sé tutto ciò che questi gli ha lasciato: beni,e crediti. E se questisono condelle, il-erede può essere pignorabile?puòdi un– notizie.comCom’è noto, l’AdE può avviare l’azione di pignoramento per recuperare crediti non pagati dai contribuenti dopo la notifica della cartella esattoriale o di un avviso di accertamento esecutivo e la concessione di sessanta giorni per risolvere il debito. Dopo un ulteriore preavviso, può poi scattare l’esecuzione forzata.