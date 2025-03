Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, annunciata la data di uscita con il nuovo Story Trailer

Leggi su Game-experience.it

Kojima Productions e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato undi2: On Thedurante il panel dell’SXSW,capitolo della serie che verrà rilasciato su PS5 il 26 Giugno 2025.Dopo aver rivelato la spettacolare Collector’s Edition, Hideo Kojima ha deciso di mostrare ildel gioco, contraddistinto da una durata di circa 10 minuti e contenente tutta una serie di nuove sequenze di gameplay e spettacolari scene d’intermezzo.Anche questoha confermato che2: On Thesarà un gioco contraddistinto da una forte componente narrativa, con Sam Porter Bridges intento ad affrontare una nuova avventura che gli consentirà di incontrare tutta una serie di personaggi, sia totalmente nuovi che vecchie conoscenzeAggiungiamo inoltre che Hideo Kojima ha annunciato sul palco dell’SXSW il cast di attori presenti nel gioco:Norman Reedus (Sam Porter Bridges)Lea Seydoux (Fragile)George Miller (Tarman)Troy Baker (Higgs)Elle Fanning (Tomorrow)Fatih Akin (Dollman)Shioli Kutsuna (Rainy)Alastair Duncan (The President)Alissa Jung (Lucy)Nicolas Winding Refn (Heartman)Luca Marinelli (Neil)Debra Wilson (Doctor)In attesa che Hideo Kojima possa condividere nuove informazioni sul gioco, ricordiamo che il titolo verrà rilasciato in esclusiva su PS5, approdando con ogni probabilità svariati mesi dopo anche su PC visto quanto avvenuto con il primo capitolo.