De Roon insuperabile, Kolasinac energia e finezze. Bellanova e Zappacosta, che treni!

Juventus-Atalanta 0-4, le pagelleCarnesecchi ng – Prima parata (e che parata) al minuto 88.Djimsiti 7 – Prescelto per staccarsi dalla linea per prendere McKennie, il duello si ripropone nell’area opposta e fa scaturire il rigore che cambia la partita. Non ne sbaglia una.Hien 6.5 – Minuti di fatica a inseguire Kolo Muani: ci mette un po’, poi lo controlla con più facilità pure con un giallo sulla coscienza.7.5 – Limitare il quasi nulla cosmico degli esterni bianconeri da quella parte è come bere un bicchier d’acqua. Corona il tutto con un colpo di tacco delizioso per lo 0-3.(82’ Toloi ng)7 – Tuttafascia nel vero senso della parola: corre a perdifiato ed è sempre al posto giusto.Ederson 7 – Testa a testa con Thuram ad altissima intensità e fisicità: soffre all’inizio, poi prende il sopravvento diventando sontuoso.