De Filippi regina del sabato sera Inossidabili Bud Spencer e Terence Hill

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di8 marzo 2025 vedono, in primata su Rai1, L'Eredità – Speciale Sanremo con Marco Liorni raggiungere il 15.5% di share pari a una media di 2.253.000 spettatori. Su Canale5, C'è posta per te di Maria Decon ospiti Michele Morrone e Stash dei The Kolors conquistare il 28.2% pari a una media di 3.897.000 individui all'ascolto, ancora una volta programma più visto in prime time. Su Rai2, il telefilm Elsbeth con Carrie Preston, Carra Patterson e Wendell Pierce ha totalizzato il 3.3% e 550.000 spettatori. Su Rai3, Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini ha informato una media di 739.000 spettatori pari al 4.4% di share nella prima parte e il 3.6% con 538.000 nella seconda (presentazione: 665.000 - 3.8%). Su Rete4, il film I due superpiedi quasi piatti con Budsegna il 5.