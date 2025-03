Lopinionista.it - Ddl Spazio, Urso: “Legge ha previsto con lungimiranza costellazione nazionale”

ROMA – “Non c’è bisogno di rivedere alcun testo, perché laha giàconla possibilità per il nostro Paese di realizzare unasatellitarea orbita bassa anche ai fini istituzionali e di sicurezza, in attesa che con l’Europa si realizzi Iris2, purtroppo in grave ritardo esecutivo per responsabilità altrui, che fornirebbe ulteriori servizi aggiuntivi”.E’ quanto risponde il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata allo, Adolfo, interpellato dall’AdnKronos in merito ai rilievi di alcuni parlamentari dell’opposizione relativi allasulla Space economy, approvata a larga maggioranza dalla Camera la scorsa settimana. Le le opposizioni insorgono contro il ddle le dichiarazioni di Musk su Ucraina e Starlink.