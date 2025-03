Ilgiorno.it - Davide non è Escobar

Leggi su Ilgiorno.it

“Vuoi un pippotto? .siamo ospitali qua.”. CosìLacerenza (intercettato) fa capire un cliente cosa può ordinare alla Gintoneria. Da martedì è ai domiciliari per spaccio di droga e prostituzione all’interno del locale di via Torriani fondato insieme a Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi (pure lei arrestata). “non è Pablo. Droga ed escort come in ogni locale di Milano”, lo ha difeso la giovanissima fidanzata. Nell’intervista rilasciata ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 ha pure spiegato che “chi prende tremila euro a bottiglia non ha bisogno di guadagnare con droga e escort”. Solo montature, insomma, perché così fan tutti nella Milano da bere 2025. Non bastassero le indagini, ci sono però i commenti (tuttora online) dei clienti che hanno frequentato la Gintoneria.