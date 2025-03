Quicomo.it - Davide Gervasoni è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia a Como

Nella giornata del 9 marzo 2025,ha celebrato il suo congressopresso il Nerolidio Music Factory, in via Sant’Abbondio 7. L’assemblea, molto partecipata, ha visto l’elezione dicome, raccogliendo il testimone per guidare il.