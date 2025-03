Movieplayer.it - Daredevil: Born Again, ecco perché Matt Murdock e Kingpin hanno poche scene insieme

Leggi su Movieplayer.it

Le star di, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio,svelato il motivo per cui i loro personaggi,e Wilson Fisk, condividononella prima stagione della serie. Nella prima stagione die Wilson Fisk si affrontano in un intenso scambio di battute che mette a nudo le loro nature più oscure. Tuttavia, questa sarà una delle rare occasioni in cui i due personaggi appariranno, almeno stando alle anticipazioni sulla serie. Durante un'intervista con Slash Film, gli attorispiegato il motivo dietro questa scelta narrativa e condiviso il loro punto di vista sulla decisione di limitare gli incontri tra, accrescendo così l'attesa per i futuri episodi. Cosadetto Charlie Cox e Vincent D'Onofrio "A livello personale, adoro .