Ilfattoquotidiano.it - Dallo Ius soli ai licenziamenti: tutti gli ordini esecutivi di Trump che i giudici hanno già bocciato. Ma lui tira dritto: ecco qual è la strategia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una delle ultime direttive di Donaldè quella relativa al Public Service Loan Forgiveness (PSLF), il programma che consente di cancellare una parte del debito studentesco per coloro che si impiegano nell’amministrazione pubblica o in gruppi no profit. Lo aveva firmato George W. Bush nel 2007, con un ampio consenso tra democratici e repubblicani., con un ordine esecutivo, ha stabilito che non possono goderne coloro che lavorano in organizzazioni che presentano “propositi sostanzialmente illegali”. Escluse quindi le organizzazioni che sostengono i diritti degli immigrati illegali, quelle a favore dell’assistenza sanitaria per la transizione di genere dei minori, quelle che appoggiano il “terrorismo” (definizione che i funzionari dell’amministrazioneutilizzato per le proteste anti-Israele), o con una tradizione di protesta civile, dal blocco del traffico automobilistico alla violazione dello spazio pubblico.