Dalla Francia alla Napa dalla Mosella al Sudafrica | i grandi vini stanno cambiando

Il mondo cambia e anche le mecche del vino mondiale vanno incontro a delle metamorfosi: magari non repentine come quelle delle zone emergenti, ma comunque necessarie per far fronte all’evoluzione del gusto, dei mercati e del clima. Il termine “icona” evoca qualcosa di immobile, sacro, “destinatovenerazione”. E, invece, i cosiddetti“iconici” sono quanto di più lontano ci siafossilizzazione in schemi prestabiliti. Lo sanno bene i francesi che, pur attenendosi alle classificazioni dei vigneti o delle aziende che hanno uno o due secoli, sembrano sempre pronti a ripensare metodi e processi per migliorarsi. A differenza dei nostri, i loro luoghi clou del vino sono documentati da tempo immemore, ma sanno evolvere continuamente per conservare il loro prestigio nella contemporaneità.