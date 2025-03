Ilrestodelcarlino.it - Dal cartoccio alla nascita del consorzio

Quando 40 anni fa, il 4 agosto 1985, in occasione della Quintana e delle Festività di Sant’Emidio, l’infaticabile Nazzareno ‘Zè’ Migliori ebbe la geniale idea di allestire una bancarella, in stile medievale, all’aperto sotto le logge di Palazzo Arengo per la vendita deldi olive fritte all’ascolana ‘da passeggio’, diede un decisivo impulsopromozione dell’eccellenza culinaria del Piceno. Zè Migliori, iniziò a girare anche per le fiere e gli eventi nazionali. In una storica trasferta dell’Ascoli Calcio a Milano, nel 1986, quando i bianconeri rovinarono l’esordio del presidente Silvio Berlusconi con il gol di Massimo Barbuti, fuori allo stadio ‘Meazza-San Siro’ c’era Zè Migliori con il suo furgoncino a friggere ‘olive all’ascolana’ e andarono letteralmente a ruba. Oggi il prodotto è diventato un ‘must’ dello street food internazionale.