Formiche.net - Dal 2026 esercitazioni Nato in Europa senza Washington

Leggi su Formiche.net

Lo sganciamento degli Stati Uniti dall’architettura di sicurezza europea sembra procedere in modo costante.ha infatti informato gli alleati dellache le sue forze armate non parteciperanno alle futuremilitari in, ad eccezione di quelle già pianificate per il 2025 che invece verranno condotte come già stabilito. La notizia, riportata dalla testata svedese Expressen, rappresenta un ulteriore segnale della volontà dell’amministrazione Trump di ridefinire il ruolo diall’interno dell’alleanza atlantica. Secondo Expressen, la decisione statunitense potrebbe essere legata all’intenzione di ridurre la spesa militare in, per poter riallocare così risorse verso l’Indo-Pacifico per contrastare l’influenza della Cina.Ma questa non è l’unica Parallelamente, il quotidiano britannico The Telegraph ha riferito che il presidente Trump sta valutando il riposizionamento delle truppe americane dalla Germania all’Ungheria.