Ilgiorno.it - Dai Frati Francescani alla Croce Rossa: la rete della solidarietà

Nel 2018 lo sportello monzese è entrato a fare parte di Monza.con, un accordo di collaborazione per mettere ingli interventi a favore di persone in situazione di marginalità e di povertà e favorire forme di inclusione. All’intesa,quale il Comune di Monza è ente capofila, oltre a loro prendono parte, tra gli altri, la Caritas Decanale, i City Angels, i, lae la San Vincenzo de Paoli. Nel 2024 le persone senza fissa dimora rilevate dai Servizi sociali, nell’ambito che comprende Monza, Brugherio e Villasanta, sono state 194 intercettate dall’Unità di Strada, 120 accolte all’asilo notturno e 38 ospiti dello Spazio 37. Sono per il 92% uomini. Il 43% ha tra 18 e 30 anni, il 50% tra 31 e 65 anni e il 7% è over 65. Il 65% è italiano e i restanti sono originari di Africa, Est Europa e Sudamerica.