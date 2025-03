Sport.quotidiano.net - Dagli spogliatoi. Fabregas non ci sta: "Troppo recupero»

Molta amarezza in casa Como per il pareggio subito all’ultimo secondo. "Non ho rimproverato i ragazzi negli- dice a fine gara Cesc- ne parleremo con calma quando riprenderemo gli allenamenti. Nel primo tempo abbiamo dominato, con il nostro solito gioco, ma siamo andati neglisullo 0-0. Ho inserito Ikoné che ha portato subito velocità e la rete, poi abbiamo rallentato. Non voglio parlare dell’arbitro Ayroldi, ma ha concesso un minuto extra per il pareggio: poteva chiudere la partita dopo il fallo da ammonizione fuori area. Radu ha fatto parate fantastiche che ci hanno negato la vittoria. Bisogna essere più decisi sotto rete, dobbiamo lavorare tantissimo sotto questo aspetto". Sulla stessa linea l’analisi di Ikoné. "Un gol che non è servito alla vittoria, ma sono molto contento di aver segnato e di giocare per il Como, che applica un gioco veloce come piace a me".