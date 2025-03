Ilgiorno.it - Da ricettacolo dei rifiuti la fioriera ora è rinata

Con un sacco di terra, una pala e una pianta hanno dato un segnale: il decoro in centro storico è compito di tutti, non si può delegare al Comune. Per il loro flashmob i residenti hanno preso come simbolo ladi via Mentana, che negli anni è diventatadie toilette per cani. In collaborazione con il Comune e Asm, i citttadini hanno ripulito lae l’hanno abbellita con nuove piante di cui si prenderanno cura. "Con una spesa non da poco, abbiano comprato noi le piante – sottolinea Italo Maroni – e chiesto la collaborazione di Comune e Asm per raddrizzare lae pulirla. Ora speriamo duri". "È più difficile sporcare una cosa pulita – aggiunge Cristina Roncarolo – Vogliamo dimostrare l’importanza di un’azione congiunta tra cittadini e Amministrazione.