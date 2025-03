Sport.quotidiano.net - Curcio-gol, la Ternana espugna Rimini. Continua la rincorsa alla capolista Entella

Leggi su Sport.quotidiano.net

(3-5-2): Vitali, Bellodi, De Vitis (27’ st Cinquegrano), Lepri, Longobardi, Garetto (25’ pt Conti), Piccoli (19’ st Leonardi), Fiorini (1’ st Megelaitis), Malagrida (1’ st Langella), Cioffi, Parigi. A disp.: Generali, Ferretti, Gorelli, Semeraro, Gagliano, Lombardi, Ubaldi. All. Buscè(4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito (29’ st Martella), Corradini (22’ st Vallocchia), De Boer, Donati,(45’ st Brignola), Cicerelli (29’ st Ferrante), Cianci (22’ st Aloi). A disp.: Vitali, Fazzi, Maestrelli, Ciammaglichella, Millico, Donnarumma. All. Abate Arbitro: Zago di Conegliano Marcatore: 10’ ptNOTE: Spettatori 3.299 (316 ternani). Ammoniti: Malagrida, De Vitis, Cianci, Aloi. Angoli: 6 a 5. Recupero: 2’ e 4’ Alapassa di misura conquistando tre punti importanti per mantenersi nella scia dellaVirtus, al termine di una partita dominata nella prima frazione di gioco ma sofferta nella ripresa.