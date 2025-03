Panorama.it - Cuciniamo insieme: panzerotti espressi

D’accordo, siamo in Quaresima e dunque il tempo della frittura secondo il calendario gastro-liturgico è scemato. Ma noi siamo golosi impenitenti così ci è venuto in mente che, per quanto sia la stagione penitenziale, un aperitivo domestico con gli amici ci scappa sempre, una festa dei bimbi che hanno diritto alla loro giocosa socializzazione - anzi, dopo gli arresti domiciliari dell’era Covid questi ragazzi più stannoe meglio è: parola di psicologi, non nostra - una cenetta messa su in quattro e quattr’otto è occasione benedetta. Ecco dunque una ricetta escamotage per fare bella figura investendo poco denaro e ancor meno tempo. Il risultato però è garantito.Ingredienti - 250 gr di farina 00 (30 gr teneteli da parte), un uovo, 90 ml di latte, cinque cucchiai di olio extravergine di oliva, 10 gr di zucchero semolato, 4 grammi di sale fino, mezza bustina di lievito istantaneo per torte salate, 8 cucchiai di polpa di pomodoro, due cucchiaini di origano secco, mezzo spicchio d’aglio, un’ ulteriore presa di sale, 150 gr di prosciutto cotto di ottima qualità, 250 gr di fiordilatte compatto oppure di Fontina Dop, un litro di olio per friggere.