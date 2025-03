Ilfattoquotidiano.it - Crozza diventa Calenda e si lancia in una esilarante autodifesa: “Io tutto sono tranne che egocentrico, lascia stare che limono con lo specchio…”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizioporta sul palco Carloe il suo egocentrismo: “E questa memorabile impresa al grido di “SIAMO VASSALLI? Non l’ho fatto certo per il mio ego, perché IOcheche ogni tantocon lo specchio.”Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)L'articoloe siin una: “Iochechecon lo specchio.” proviene da Il Fatto Quotidiano.