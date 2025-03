Biccy.it - Critiche a Lorenzo Spolverato in Rai: “Bullismo, bestemmie e violenza”

è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, uno dei concorrenti più chiacchierati, ma non sempre per aspetti positivi. Basta fare un giro sui social per leggeree attacchi di ogni tipo rivolti al gieffino e adesso anche in un programma Rai hanno bacchettatoa Uno Mattina In Famiglia.Stamani Gianni Ippoliti nella sua rubrica a Uno Mattina In Famiglia ha letto alcuni articoli sue ha mosso delleal concorrente del GF. Ippoliti ha usato parole molto forti: “Arrivano segnalazioni su episodi di, di, die di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello e questo concorrente rimane ancora in trasmissione. Allora la domanda è: ma uno cos’altro deve fare uno, dopo aver bestemmiato, aver bullizzato e dopo aver aggredito, per rimanere ancora in televisione?“.