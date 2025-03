Sport.quotidiano.net - Cremonese, ripresa super. Che poker al Catanzaro

di Mariachiara RossiCREMONABalzo in avanti con la diretta rivale e prestazione convincente. Lacala ilallo Zini, torna al quarto posto in classifica a 45 punti e si gode una vittoria meritata nello scontro diretto con il. L’allenatore Giovanni Stroppa aveva chiesto una gara caratterizzata dal giusto livello di “ignoranza”, soprattutto in fase offensiva. In risposta l’undici titolare ha regalato al pubblico di casa 93’ di dominio totale, palle gol clamorose e una nuova consapevolezza in vista della cavalcata finale. Protagonisti in assoluto del pomeriggioJohnsen e De Luca. Il primo, autore di una doppietta, ha il merito di sbloccare la gara nel primo tempo al 31’ avventandosi in area di rigore e infilando Pigliacelli con un diagonale rasoterra. Nella, galvanizzato dall’ottimo momento di tutta la squadra, crea il caos nella difesa avversaria e si procura un rigore con un numero funambolico che De Luca trasforma alla perfezione dal dischetto, firmando il tris grigiorosso.