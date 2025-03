Ilgiorno.it - Crema, 14enne bullizzato al liceo Galilei. Il papà: “Voleva farla finita”

(Cremona), 9 marzo 2025 – Preso di mira a 14 anni dai compagni di classe dall’inizio dell’anno scolastico,a tal punto da arrivare a pensare al suicidio. “Mio figlio. Quando ho trovato il biglietto che annunciava le sue intenzioni, mi è crollato il mondo addosso”. È lo tsunami del bullismo raccontato dal padre del: un ragazzino alto uno e ottanta, fisico esilissimo, carattere introverso, il cui unico modo per sottrarsi all’incubo è stato quello di presentare un esposto ai carabinieri difacendo nomi e cognomi dei due compagni che da mesi lo maltrattavano aldi. Il biglietto e la sfuriata “Quando ho trovato il biglietto ho scoperto il dramma che stava vivendo. Non ci ho visto più e sono andato a scuola a presentare le mie rimostranze e l’ho fatto in modo irruento, tanto che mi hanno dovuto fermare.