Bergamonews.it - Creattiva sempre più casa delle arti manuali: in Fiera più di 49mila persone da tutta Italia e dall’estero

Bergamo.molto attesa e amata, anche la 31ª edizione in diha fatto centro: al termine di quattro giornate molto intense e all’insegna della fantasia e della condivisione, il salone internazionale di Promoberg dedicato al mondoha richiamato oltre, giunte ina Bergamo dae in parte crescente anche.Tra gli stand – allestiti da giovedì 6 marzo fino a domenica 9 su 15mila metri quadrati al coperto da 233 imprese, provenienti da ben 18 regionine e 10 stati esteri -, c’è stato l’imbarazzo della scelta: c’era davvero di tutto e di più per creare con le proprie mani dei prodotti unici e originali, da indossare o mettere in bella mostra ino da regalare allepiù care. Ad esempio le tante proposte in tema di tessuti e filati, cucito e ricamo creativo, scrapbooking, decorazioni, bigiotteria e perline.