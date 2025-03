Iltempo.it - Così la Chiesa organizza il "governo" vaticano con il Papa costretto al letto d'ospedale

Cosa accadrebbe seFrancesco una volta tornato a Santa Marta fosse impossibilitato a svolgere le sue funzioni quotidiane a causa del suo impedimento fisico? È l'ipotesi che più preoccupa gli alti vertici vaticani in questi lunghissimi giorni di degenza del Santo Padre al Policlinico Agostino Gemelli. Alla possibilità che il pontefice venga a mancare non ci pensa nessuno, anche perché in tal caso sarebbe tutto ampiamente stabilito dalla Costituzione Apostolica «Universi Dominici Gregis» di Giovanni Paolo II, la normativa che prescrive ogni singolo passaggio dei riti da attuare dalla morte delallo svolgimento del Conclave. Non solo, la recente riforma voluta da Bergoglio dell'Ordo Exequiarum Romano Pontificis ha pure definito, semplificandolo notevolmente, come debba essere celebrato il funerale del pontefice.