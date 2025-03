Fanpage.it - Cosa significa quando il cane dorme a pancia in sù

Unin sùè completamente rilassato e si sente sereno nel contesto in cui si trova. Esponendo una parte così delicata, infatti, Fido deve necessariamente sentirsi al sicuro e questa posizione è rappresentativa di quanto il contesto in cui si trova rappresenti per lui una 'tana' a prova di rischi. Altro motivo è per termoregolarsi in giornate particolarmente calde e per rilassare muscoli e ossa.