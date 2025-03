Formiche.net - Cosa non torna nella strategia trumpiana per separare Russia e Cina. Scrive Jean

Il principale obiettivo della politica di Trump di avvimento alladi Putin sarebbe, secondo il segretario di Stato Marco Rubio e il Consigliere alla Sicurezza Nazionale Mike Waltz, l’indebolimento della “partnership strategica” fra Mosca e Pechino, avversario principale degli Usa. Recentemente, Waltz ha aggiunto che il miglioramento dei rapporti con Mosca avrebbe aperto alle industrie americane il “ricco” mercato russo, disponibile dopo il ritiro di quelle europee e anche di quelle cinesi. Oggi, l’export annuo cinese inè cresciuto a circa 250 miliardi di dollari e riguarda beni di consumo a basso costo e componenti per mezzi militari, pagati dallacon petrolio e gas, cioè con gli unici prodotti che la disastrata economia russa dispone in grandi quantità. Sui vantaggi economici che potrebbero trarre gli Usa da un’intesa con Mosca sono stati sollevati numerosi dubbi, dato che il mercato russo è molto povero per gli standard occidentali, perché le industrie americane non producono i prodotti a basso costo che possano sostituire quelli cinesi e perché gli Usa hanno già petrolio e gas a sufficienza.