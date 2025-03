Fanpage.it - Cosa ci fa un pitone albino in un piccolo paese dell’Umbria? Un gatto ha permesso di ritrovarlo a Pistrino di Citerna

Leggi su Fanpage.it

E' successo in unComune umbro: un micio ha consentito al suo umano di riferimento di scoprire che in giardino era comparso un esemplare dibirmano, specie che può arrivare a pesare oltre 140 chili e che stritola le sue prede per cibarsi. Non è velenoso e non è pericoloso per l'uomo, cose che hanno portato sempre più frequentemente a ritrovamenti dovuti alla disattenzione di chi li detiene, spesso illegalmente.