Dayitalianews.com - Corso Sicilia, aperto il cantiere per la sua rigenerazione in chiave green

Leggi su Dayitalianews.com

Restyling in vista per, con lavori di riqualificazione e interventi diurbana, tassello fondamentale per il riordino e la trasformazione di una delle arterie più importanti della città, che collega il centro cittadino alla zona costiera portuale. L’area ospita decine di attività di servizi e commerciali, oltre a un’importante fermata della metropolitana con due accessi.L’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Sergio Parisi, ha autorizzato l’apertura delper realizzare il progetto definitivo adottato dalla Giunta Trantino lo s30 dicembre. L’intervento rientra tra le misure dei Piani Urbani Integrati, pianificati nell’ambito del Pnrr e inseriti dall’Amministrazione Comunale tra quelli da finanziare con fondi comunitari.I lavori, eseguiti dall’impresa Cosedil con la supervisione della Direzione Comunale Lavori Pubblici diretta da Fabio Finocchiaro, prevedono la sistemazione della nuova pavimentazione delle due ampie carreggiate stradali e dei marciapiedi, l’ammodernamento dei sistemi di illuminazione con luci a LED e il potenziamento della videosorveglianza.