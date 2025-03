Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Lazio, Ibrahimovic verso il riscatto: la strategia di Fabiani

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-09 11:48:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal:ROMA – Gli ultimi dodici minuti, appena un assaggio, nei quarti di Coppa Italia con l’Inter. Ingiudicabile, mai visto o quasi. La, però, ci crede e sta gettando le basi per esercitare ildi Arijona metà giugno.ne ha parlato durante la trasferta in Repubblica Ceca con Rummenigge junior, il suo agente. Incontro definito di cortesia, ma è stato fatto il punto a due mesi dall’arrivo del talento tedesco, classe 2005, a Formello. L’altro Ibra, transitato da Frosinone nella passata stagione, si trova bene alla, è contento e ha voglia di restare, anche se Baroni non gli ha ancora concesso opportunità o ingressi in campionato. Concorrenza dura. Le qualità ci sono, comeha ribadito al suo procuratore.