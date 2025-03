Lanazione.it - Corri nella Maremma, c’è la settima edizione della ’Stramagliano urban trail’

Torna oggi la, arrivata alla. A Magliano in Toscana scatta oggi il circuito podistico Uispcon la prima tappa: organizzata dal Comune di Magliano in Toscana con Marathon Bike, per un percorso di 10.600 chilometri e circa 80 premi finali, la manifestazione dà il via alla stagione podistica provinciale. Ritrovo e partenza da piazzaRepubblica, a Magliano, con ritrovo dalle 7.30 alle 8.45 e partenza alle 9.30. L’evento, fortemente voluto dal Comune di Magliano in Toscana, è organizzato da Marathon Bike. "Abbiamo deciso di premiare ben settantadori con un’estrazione a sorte. Ci auguriamo di ripetere il successo dello scorso anno, anche a livello di partecipazione, quando l’evento terminò con una spettacolare premiazione in una delle piazze più belle e suggestiveToscana".