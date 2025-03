Ilrestodelcarlino.it - Correggio è "Comune Riciclone", raccolta differenziata al 91%

Per la quinta voltaè "", con primato in Emilia tra i centri con oltre 25mila abitanti. Un riconoscimento per la percentuale di, sulla base degli standard previsti da Legambiente. Con una percentuale didei rifiuti del 91%,risulta aver superato gli altri Comuni delle sue stesse dimensioni, evidenziando pure la riduzione della quantità pro-capite di indifferenziato, arrivata a 86 Kg, mantenendo sostanzialmente invariato il totale di rifiuti prodotti. Va segnalato, come già spiegato in passato dagli esperti in materia, che il dato preso in considerazione è quello al lordo del risultato finale che si ottiene al termine dell’analisi – che solitamente avviene al sito di lavorazione – della qualità del rifiuto conferito negli appositi contenitori.