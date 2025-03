Inter-news.it - Correa, in Inter-Monza ruolo insolito senza Zielinski. Inzaghi chiarisce

La vittoria in rimonta dell’contro ilha portato con sé diversi spunti tatticiessanti. Uno di questi riguarda il sorprendente impiego di Joaquinda mezz’ala nel finale di partita dopo l’infortunio di Piotr.DI NECESSITÀ VIRTÙ – Con il punteggio fermo sul 2-2 e un solo cambio a disposizione, la scelta naturale sarebbe stata quella di inserire Davide Frattesi, maha deciso diversamente. L’allenatore nerazzurro ha preferito optare per, un giocatore più offensivo, con l’idea iniziale di schierarlo come attaccante aggiunto per aumentare la spinta offensiva. Una scelta obbligata per Simonedopo l’infortunio lampo di Piotr, entrato in campo solo per tre minuti prima di dover lasciare il posto per un problema muscolare. L’ingresso dell’ex Lazio ha portato subito fortuna all’, che ha trovato il gol del definitivo 3-2.