Lanazione.it - Coppia morta nella villetta esplosa, 19 persone indagate

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 9 marzo 2025 – Sono diciannove gli avvisi di garanzia notificati come atto dovuto ad altrettanti tecnici ed ex proprietari dellail 22 dicembre a Molazzana, dove persero la vita i due proprietari, Seetoh Kwok Meng, 68 anni, ex manager del settore auto in pensione originario di Singapore, e Chang Kai En, 52 anni di Taiwan. A riceverli sono stati tutti coloro che, a vario titolo, hanno avuto a che fare con l’impianto a gpl che alimentava il riscaldamento e la cucina dell’abitazione e il cui malfunzionamento avrebbe causato l’esplosione che ha provocato la distruzione totale dell’abitazione. Queste le conclusioni cui è arrivata l’indagine condotta dal sostituto procuratore, pm Antonio Mariotti, che in questi oltre due mesi dall’incidente ha ricostruito la lunga e complessa filiera di interventi che si sono susseguiti nell’impianto gpl della casa.