Coppa Los Angeles 2025 di Tuffi, Marsaglia e Tocci trionfano nel sincro dei 3 metri

Leggi su Ilfaroonline.it

Trieste, 9 marzo– Si è conclusa una grande terza e ultima giornata dellaLos2028. Al Centro Centro Federale “B. Bianchi” di Trieste era in programma la competizione delmaschile.I vicecampioni mondiali Lorenzo(Marina Militare/CC Aniene) e Giovanni(Esercito/AQA Cosenza) hanno battuto i giovani Stefano Belotti (Fiamme Gialle/Bergamo) e Matteo Santoro (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi). I trionfatori della gara hanno ottenuto il punteggio di 406.05, nel trampolino dei 3. I secondi arrivati hanno staccato il punteggio di 385.86.Terzi sono stati i portacolori della MR Sport F.lli Marconi, Valerio Mosca e Simone Conte con 343.23.I numeri e i risultati – Fonte Federnuoto/federnuoto.itNumeri. In gara 53 atleti (20 femmine e 33 maschi) per quella che rappresenta la prima prova valida di selezione per i campionati europei e mondiali cui è già ammessa la sola Chiara Pellacani che sarà assente nel capoluogo giuliano.