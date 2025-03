Lapresse.it - Coppa del Mondo snowboard, Bankes e Tomas firmano gara 2. Visintin ferma ai quarti

La britannica Charlottee il francese Julienhanno vinto la seconda sfida della tappa dideldia Gudauri, in Georgia; dopo il terzo posto conquistato in1, Michela Moioli non ha preso parte alla prova perché influenzata.Dopo aver mancato la qualifica in1,ha voluto mettere le cose a posto, dominando la scena per prendersi il quinto successo stagionale davanti alle due francesi Julia Pereira De Sousa – vincitrice ieri – e Lea Casta; quarta l’austriaca Pia Zerkhold.sale a quota 562 a tre gare al termine della stagione: Casta alle sue spalle vanta 505 punti, con Michela Moioli che cede una posizione ed è quinta (303).Finale a sorpresa invece nella prova maschile con il ventunenneche ha conquistato la prima vittoria in carriera davanti all’austriaco Lukas Pachner, con Loan Bozzolo e Cameron Bolton in terza e quarta piazza dopo un contatto che li ha messi fuori dai giochi per il successo.